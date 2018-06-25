Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Değirmenlik Belediye Başkanı yüzde 54.08 oranla CTP adayı Ali Karavezirler oldu.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Değirmenlik 33 sandıkta 6849 oydan 231 oy geçersiz sayıldı.



CTP adayı Ali Karavezirler 3579 oy alarak yüzde 54.08 oranla belediye başkanı seçildi.





Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPİsmail Bozdağ Töre (UBP)292944.26CTPAli Karavezirler (CTP)357954.08BAĞ 3Ömer Meraklı (BAĞ 3)1101.66