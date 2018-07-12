Defne’nin 37. Sayısı Dağıtımda!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin ülkedeki kültür sanat etkinliklerini belgelemek amacıyla hazırladığı kültür sanat dergisi “Defne”nin 37. sayısı yayımlandı.



Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sergi, müzik-dans, festival, halk bilimi, tiyatro ve edebiyat bölümlerinin yanı sıra çeşitli röportajların yer aldığı derginin dağıtımına başlandı.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit ile Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya’nın sunuş yazılarının yer aldığı dergide KKTC’de düzenlenen etkinliklerin yanı sıra KKTC’li sanatçıların yurt dışında düzenlediği veya katıldığı etkinliklere ilişkin haberlere yer verildi.



Sanatçı ve kültür sanatla ilgili sivil toplum örgütlerine dağıtılan dergi Kültür Dairesi’nden de temin edilebilecek.

