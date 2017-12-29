Define sevdası mahkum yaptı

Bufavento Kalesinde savaş döneminden kaldığına inandıkları altınları ararken yakalanan 3 kafadara 3 ay hapis cezası verildi.

Taşkent bölgesinde bulunan Bufavento Kalesindeki bir mağarada define aradıkları tespit edilen sanıklar Ercan Gürler, Kenan Karataç ve Sefa Çelik hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Yargıç tüm olgular ışığında sanıkları suçlu bulup 3'er ay hapis cezasına çarptırıldıklarını açıkladı.