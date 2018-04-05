DEBEŞ’İN “40 YILLIK YAZILARIM” İSİMLİ KİTABININ TANITIMI YAPILDI

Yazar Taçgey Debeş’in “40 Yıllık Yazılarım” isimli kitabının tanıtımı Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla dün akşam Buğday Camii’nde yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gecede açılış konuşması yapan Mağusa Suriçi Derneği (Masder) Başkanı Rifat Yalınç, Mağusa’da doğmuş ve büyümüş biri olan Taçgey Debeş’in Mağusa hakkında bugüne kadar yazılmış yazıları tercüme edip, halkın bilgi dağarcığının gelişmesine katkı koyduğunu söyledi.

Yalınç, kendisini daha fazla heyecanlandıran konunun ise Taçgey Debeş’in her makalenin sonunda öğrencilere sunduğu araştırma konuları olduğunu, bu konuların Mağusa’nın tarihi geçmişini inceleyecek olanakların derinlemesine araştırma yapma ve hatta tez konusu olabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Rifat Yalınç, Mağusa için paydaşların yapması gerekenler, tarihi yapılar, müzik, sanat ve yemek kültürüyle ilgili konular içeren kitap için Taçgey Debeş’e teşekkür etti.

Yalınç, etkinliğin düzenlenmesinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in yaptığı katkılar için minnettar olduklarını ifade etti.

Taçgey Debeş etkinliğin sonunda kitaplarını okurları için imzaladı.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, çok güzel ve tarihi Buğday Camii’nde yine bir kitap tanıtımı düzenlediklerini ifade ederek, Gazimağusa Belediyesi olarak üzerine düşeni yaptığını ve kültür sanat çalışmalarını desteklediklerini belirtti. Arter, “Aylar ve yıllar önce söylediğim bir şey vardır. Bu kentin bize verdiği görev kültür sanat faaliyetlerinin olması gereken düzeye çıkartılması için ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğidir” dedi.

Bu çerçevede çalıştıklarını ve her hafta Buğday Camii’nde bir kitap tanıtım etkinliğinde buluştuklarını ifade eden Arter, Gazimağusa için bir gurur kaynağı olan Taçgey Debeş’in ikinci kitabının üzerinde çalıştığını öğrenmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Ülkeye gelen konuklara yazarların kitaplarını verdiğini ve konukların bundan memnuniyet duyduğunu gözlemlediğini aktaran Arter, bunun Gazimağusalı yazarların ve ülkenin tanıtılması için çok yerinde bir hareket olduğunu gördüklerini ve yayınların devam etmesini diledi.

Arter, Taçgey Debeş’in de üyesi olduğu MAS-DER’in bu konudaki çalışmaları hem desteklediğini, hem de üretim noktası olduğunu ifade ederek, hem MAS-DER Başkanı Rifat Yalınç’ı, hem de yazar Taçgey Debeş’i kutladı.

DEBEŞ

Yazar Taçgey Debeş, “40 yıllık Yazılarım” kitabının uzun yılların tecrübesi ve birikimiyle ortaya çıktığını kaydetti. Kitabı yazarken tarihe bir not düşmeyi ve yaşadığı dönemi yansıtmayı görev bildiğini söyleyen Debeş, kitaptaki 25 yazının yarısına yakınının Mağusa’yla ilgili olduğunu ve kitaba pek çok arkadaşının katkı koyduğunu belirtti.

50’li yıllardan sonra insanların fakir olsa da kitap aldığını ifade eden Taçgey Debeş, Gazimağusa’da 4 büyük kütüphane olduğunu ve kütüphanelerin dünya çapında olduğunu anlattı.

Kitaplara ilgi duymanın artık bir hobi gibi olduğunu ifade eden Debeş, 500 adet bastırdığı kitapları görünce kendisinin de heyecanlandığını ifade etti ve kitapların yok olmamasını diledi.