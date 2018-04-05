Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114888
ALTIN
172.220
DOLAR
4.0370
STERLİN
5.6484
EURO
4.9453
Eczaneden Telefon Çaldı
ECZANEDEN TELEFON ÇALDI
Son Dakika: Eskişehir'de üniversitede katliam:4 ölü
Son Dakika: Eskişehir'de üniversitede katliam:4...
Yedidalga’da Araç Yangını
Yedidalga’da Araç Yangını
Lefkoşa’da Hırsızlık
Lefkoşa’da Hırsızlık
banner256
Flaş Haber
Eczaneden Telefon Çaldı
Kapat

DEBEŞ’İN “40 YILLIK YAZILARIM” İSİMLİ KİTABININ TANITIMI YAPILDI

DEBEŞ’İN “40 YILLIK YAZILARIM” İSİMLİ KİTABININ TANITIMI YAPILDI

05 Nisan 2018 Perşembe 14:28
DEBEŞ’İN “40 YILLIK YAZILARIM” İSİMLİ KİTABININ TANITIMI YAPILDI
banner238

DEBEŞ’İN “40 YILLIK YAZILARIM” İSİMLİ KİTABININ TANITIMI YAPILDI

 Yazar Taçgey Debeş’in “40 Yıllık Yazılarım” isimli kitabının tanıtımı Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla dün akşam Buğday Camii’nde yapıldı.

 Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gecede açılış konuşması yapan Mağusa Suriçi Derneği (Masder) Başkanı Rifat Yalınç, Mağusa’da doğmuş ve büyümüş biri olan Taçgey Debeş’in Mağusa hakkında bugüne kadar yazılmış yazıları tercüme edip, halkın bilgi dağarcığının gelişmesine katkı koyduğunu söyledi.

 Yalınç, kendisini daha fazla heyecanlandıran konunun ise Taçgey Debeş’in her makalenin sonunda öğrencilere sunduğu araştırma konuları olduğunu, bu konuların Mağusa’nın tarihi geçmişini inceleyecek olanakların derinlemesine araştırma yapma ve hatta tez konusu olabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

 Rifat Yalınç, Mağusa için paydaşların yapması gerekenler, tarihi yapılar, müzik, sanat ve yemek kültürüyle ilgili konular içeren kitap için Taçgey Debeş’e teşekkür etti.

 Yalınç, etkinliğin düzenlenmesinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in yaptığı katkılar için minnettar olduklarını ifade etti.

 Taçgey Debeş etkinliğin sonunda kitaplarını okurları için imzaladı.

 ARTER

 Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, çok güzel ve tarihi Buğday Camii’nde yine bir kitap tanıtımı düzenlediklerini ifade ederek,  Gazimağusa Belediyesi olarak üzerine düşeni yaptığını ve kültür sanat çalışmalarını desteklediklerini belirtti. Arter, “Aylar ve yıllar önce söylediğim bir şey vardır. Bu kentin bize verdiği görev kültür sanat faaliyetlerinin olması gereken düzeye çıkartılması için ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğidir” dedi.

 Bu çerçevede çalıştıklarını ve her hafta Buğday Camii’nde bir kitap tanıtım etkinliğinde buluştuklarını ifade eden Arter, Gazimağusa için bir gurur kaynağı olan Taçgey Debeş’in ikinci kitabının üzerinde çalıştığını öğrenmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

 

Ülkeye gelen konuklara yazarların kitaplarını verdiğini ve konukların bundan memnuniyet duyduğunu gözlemlediğini aktaran Arter, bunun Gazimağusalı yazarların ve ülkenin tanıtılması için çok yerinde bir hareket olduğunu gördüklerini ve yayınların devam etmesini diledi.

 Arter, Taçgey Debeş’in de üyesi olduğu MAS-DER’in bu konudaki çalışmaları hem desteklediğini, hem de üretim noktası olduğunu ifade ederek, hem MAS-DER Başkanı Rifat Yalınç’ı, hem de yazar Taçgey Debeş’i kutladı.

 

DEBEŞ

 Yazar Taçgey Debeş, “40 yıllık Yazılarım” kitabının uzun yılların tecrübesi ve birikimiyle ortaya çıktığını kaydetti. Kitabı yazarken tarihe bir not düşmeyi ve yaşadığı dönemi yansıtmayı görev bildiğini söyleyen Debeş, kitaptaki 25 yazının yarısına yakınının Mağusa’yla ilgili olduğunu ve kitaba pek çok arkadaşının katkı koyduğunu belirtti. 

 50’li yıllardan sonra insanların fakir olsa da kitap aldığını ifade eden Taçgey Debeş, Gazimağusa’da 4 büyük kütüphane olduğunu ve kütüphanelerin dünya çapında olduğunu anlattı.

 Kitaplara ilgi duymanın artık bir hobi gibi olduğunu ifade eden Debeş, 500 adet bastırdığı kitapları görünce kendisinin de heyecanlandığını ifade etti ve kitapların yok olmamasını diledi.

Anahtar Kelimeler:
Taçgey DebeşKitap TanıtıldıYazarGazimağusa Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞTE O SALDIRGAN!!!
İŞTE O SALDIRGAN!!!
KUZEY KIBRIS HESTOREX’TE...
KUZEY KIBRIS HESTOREX’TE...
BAYBARS’A GAYRİMENKUL SEKTÖRÜYLE İLGİLİ SUNUM...
BAYBARS’A GAYRİMENKUL SEKTÖRÜYLE İLGİLİ SUNUM...
Arka Sokaklar’ın Zeliş’ini hiç böyle görmediniz
Arka Sokaklar’ın Zeliş’ini hiç böyle görmediniz
Doçentten, saldırganla ilgili şok iddia!
Doçentten, saldırganla ilgili şok iddia!
MALİYE BAKANI DENKTAŞ, BAZI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE BİRARAYA GELDİ
MALİYE BAKANI DENKTAŞ, BAZI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE BİRARAYA GELDİ
BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!
BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!
TARIM DAİRESİ UZMANLARI ALSANCAK’TAYDI
TARIM DAİRESİ UZMANLARI ALSANCAK’TAYDI
AKPINAR, MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZYİĞİT’E ZİYARETTE BULUNDU
AKPINAR, MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZYİĞİT’E ZİYARETTE BULUNDU
LTB ile Veteriner Hekimler Birliği üçüncü kez işbirliğine gidiyor
LTB ile Veteriner Hekimler Birliği üçüncü kez işbirliğine gidiyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim