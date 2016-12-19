Dayıoğlu: “TKP Siyasi Yaşamda Yoluna Yeni Gönüllüleri İle Devam Ediyor”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Kurucular Kurulu üyesi Sami Dayıoğlu, TKP’nin siyasi partiler yasasına göre kurulduğunu ve siyasi yaşamda yoluna yeni gönüllüleri ile devam ettiğini belirtti.

Dayıoğlu yazılı açıklamasında, “TKP’nin kısa bir sürede yeni bir kitle partisi olarak KKTC halkı tarafından tercih edileceğine olan inancımızı vurgulamak isteriz” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın TKP’nin kurulma sürecine yönelik açıklamalarını da eleştiren Dayıoğlu, “TDP’yi aynı ruhla kuran ve maddi-manevi özveride bulunan bugünkü TKP kurucularına karşı sarf edilen sözler vefasızlığın ta kendisidir” dedi.