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22 Aralık 2016 Perşembe 06:50

Dayanışma’dan CAS’tan Çıkarılanlara Destek

Dayanışma, Hükümet ve Cyprus Airport Services Limited yönetimini, örgütlenme ve sendika seçme hakkını gasp etmeye çalışmakla suçladı

Dayanışma'dan CAS'tan Çıkarılanlara Destek
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“HÜKÜMET VE CAS YÖNETİMİ İŞÇİLERİN EN TEMEL HAKLARI OLAN ÖRGÜTLENME VE SENDİKA SEÇME HAKLARINI BASKI VE ZOR YOLUYLA GASP ETMEYE ÇALIŞMAKTA”

Dayanışma, Hükümet ve Cyprus Airport Services Limited yönetimini, örgütlenme ve sendika seçme hakkını gasp etmeye çalışmakla suçladı

Emek, kadın, LGBTI, Kuir, vicdani ret, barış ve ekoloji alanlarında mücadele eden örgütlenme ağı  Dayanışma’dan yapılan açıklamada, Ercan Havaalanı’nda yer hizmetleri veren Cyprus Airport Services Limited (CAS)’tan işten çıkarılanlara destek belirtildi.

Sendika üyesi olmaları ve sendika toplantısına katılmalarından dolayı işten çıkartmaların “ne temel hak ve özgürlüklerle ne de hukuk ile bağdaşır durumdadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Hükümet ve CAS yönetimi “işçilerin en temel hakları olan örgütlenme ve sendika  seçme haklarını baskı ve zor yoluyla gasp etmeye çalışmakla” itham edildi.

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