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14 Şubat 2017 Salı 08:39

Dayanışma: “olası Bir Barış Hemen Şimdi İnşa Edilmeye Başlanmalı”

Dayanışma, Kıbrıs’ta olası bir barışın hemen şimdi inşa edilmeye başlanması gerektiğini belirtti.

Dayanışma: 'olası Bir Barış Hemen Şimdi İnşa Edilmeye Başlanmalı”
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Lefkoşa, 14 Şubat 17 (.): Dayanışma, Kıbrıs’ta olası bir barışın hemen şimdi inşa edilmeye başlanması gerektiğini belirtti.

Dayanışma yaptığı açıklamada, müzakere masasının, birbirinden uzaklaşan iki toplumun gerçeklerine dokunmayan, ütopik bir anlaşma zemini üzerine inşa edildiğini savundu.

Açıklamada, liderlerin bir an önce mevcut müzakere zeminini destekleyebilecek, toplum tabanlarına nüfuz edebilecek, bir uzlaşı zemini inşasına başlaması, eğitim, enerji, çevre, güvenlik ve yüzleşme gibi temel konularda güven artırıcı politikalar üretecek ortak bir uzlaşı platformu oluşturması gerektiği kaydedildi.

Dayanışma’nın açıklamasında, oluşturulacak yapının üretilen politikaların taraflarca uygulanmasını sağlayabilecek bir güç eşliğinde hayata geçirilmesi ve "olası bir çözüm" için değil bugünün çatışmacı ortamını dönüştürmek üzere hemen şimdi hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.
 
ÖNERİLER

Dayanışma, bir uzlaşı platformu ile Kıbrıs coğrafyasını kolonize eden çatışmacı dil ve yaşam pratiklerini dönüştürme ve geleceğin ortak yaşamını bugünden başlayarak örgütlemenin farklı düzlemlerde mümkün olduğunu savunarak konu ile ilgili önerilerini şöyle paylaştı:

“Yüzleşmeye imkan verecek müşterek tarih, ortak eğitim paradigması olarak benimsenmeli, enerji politikaları oluşturulurken kuzey ve güneyin şebekelerinin bütünleşmesi ve Avrupa ile ilişkilendirilmesi (enterkonnekte sistem) sağlanmalı ve ‘anavatanlar’ ile ayrı ayrı yapılan sömürgeci protokoller yerine akılcı ve ekolojist mantık içinde geliştirilmeli, su, atıksu, GSM operatörleri, fiberoptik ağlar gibi altyapılar için ortak politikalar ve stratejiler geliştirilmeli,

Lefkoşa ve Gazimağusa gibi sınırda konumlanmış kentler için geleceğe dair ortak planlama stratejileri ve politikalar geliştirilmeli, askeri birlikler yaşam alanları ve şehirlerin dışına çıkarılmalı, savaş ve nefret suçlarını işleyen faillerin günlük hayatlarına hiçbir şey yaşanmamış gibi devam etmelerine engel olacak, failleri ortaya çıkararak, cezalandırılmalarını sağlayacak ve böylece yarım asırdır ertelenmiş yüzleşme sorununa çare olacak ortak bir yargı biriminin önü açılmalı.”

(UG/GÜL)

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