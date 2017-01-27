Dayanışma: “karpaz Milli Parkı’nda Ranta Yönelik Yatırımların Önünü Açacak Kararlar Alınması Halinde Eylem Çağırısı Yapacağız”

Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Dayanışma, “Karpaz Milli Parkı’nda ranta yönelik yatırımların önünü açacak kararlar alınması halinde eylem çağırısı yapacaklarını” açıkladı.

Karpaz Milli Parkı’nın ‘sit alanı olarak derecelendirilmesi’ üzerine bugün Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda yapılacak toplantının sonuçlarını takip edeceklerini kaydeden Dayanışma, Bakan Fikri Ataoğlu’na hitaben yayımladığı yazılı açıklamada “Milli Park’ın basit bir arkeolojik alana indirgenerek derecelendirilmesi kabul edilemez” ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Karpaz Milli Parkı’nın yönetim planı oluşturularak koruma ile birlikte turizm potansiyellerine yönelik kriterler ve düzenlemelerin tartışılması gerekmektedir. Karpaz bölgesi halkının hassasiyetlerini istismar ederek ranta yönelik yatırımların önünü açacak kararlar alınması durumunda Milli Parkı savunmak üzere tüm örgütler, kişiler ve yerel halk ile dayanışma içinde eylem çağrısı yapacağımızı duyururuz.”

(DOĞ/GÜL)