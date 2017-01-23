Dayanışma Karpaz Bölgesinin Korunmasını İstedi

Dayanışma, Karpaz bölgesi ve sahillerindeki yapılaşma faaliyetlerine işaret ederek, Karpaz bölgesinin doğası, ekolojik yapısı ve sahillerinin korunmasını istedi.

Lefkoşa, 22 Ocak 17 : Dayanışma, Karpaz bölgesi ve sahillerindeki yapılaşma faaliyetlerine işaret ederek, Karpaz bölgesinin doğası, ekolojik yapısı ve sahillerinin korunmasını istedi.

Dayanışma, bu konuda hükümete de; bölgenin Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamından çıkartılması gibi girişimlere son verilmesi ve bölgenin potansiyellerini açığa çıkaracak yapısal çözümler üretilmesi çağrısında bulundu.

Dayanışma Kentleşme Atölyesi yazılı açıklamasında, son dönemde Karpaz bölgesinde yaşanan yapılaşma yoğunluğu ve yapılaşma girişimlerine dikkat çekti.

Özellikle Girne bölgesindeki ve sahillerindeki “çarpık” yapılaşmaya ve bunlarla birlikte yaşanan sıkıntılara işaret eden Dayanışma, aynı durumun Karpaz bölgesinde yaşanmaması ve sahillerinin korunması için önlemler alınmasını istedi.

Kumyalı’da bir orman arazisinde son yaşanan olayı anımsatan Dayanışma, bunun bir başlangıç olduğunu ve tüm Karpaz sahillerinin hedefte olduğu uyarısında bulundu.

Karpaz’ın; ülkenin elde kalan “son yeşil coğrafyası” olduğunu savunan Dayanışma, şunları kaydetti:

“Karpaz bölgesi, tarım ve hayvancılığın, agroturizm, ekoturizm ve kooperatifçilik gibi alternatif yaşam biçimleri ile harmanlanmaya müsait olduğu ve küçük ölçekli turizm ile sürdürülebilir kalkınma modellerinin uygulanabileceği koşulları barındırmaktadır. Cittaslow ağına dahil olan bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkı koyabilecek dönüşümler başlatılmıştır.

Tüm bu mevcut potansiyellerine rağmen bölge halkı geri dönüşü zor olan büyük ölçekli mülksüzleştirme ve niteliksiz iş gücüne dönüşme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Karpaz özelinde büyük bir rant örgütlenmesi oluşmuş durumda ve Karpaz sakinleri bu yağma seferberliğine tek başlarına karşı koyabilecek yapısal araçlara sahip değil. Karpaz sakinleri için bugün kurtuluş olarak görülen büyük turizm yatırımları yarının büyük enkazları olmaya adaydır.”

Dayanışma, Türkiye’den gelen şirketler ile hükümete de eleştirilerde bulunarak, hükümeti, “kültürel ve ekolojik mirası tehdit eden ve Kıbrıs Türk toplumunun varoluş çabasını aşağılayan girişimlere son vermeye” çağırdı.

Dayanışma, “Söz konusu alanlarda kentleşmeden doğacak rantı artırmaya yönelik Emirname değişikliği ve/veya ilgili arazilere gayrı yasal inşaat ruhsatı verilmesi ve/veya ilgili alanların Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamından çıkartılması gibi girişimlere derhal son verilmeli ve bölgenin içkin potansiyellerini açığa çıkaracak yapısal çözümler üretilmelidir. Karpaz’ın ekolojik ve kültürel değerlerini savunmak üzere hareket eden ve edecek olan tüm örgütler, kişiler ve yerel halk ile dayanışma içinde olacağız” dedi.

(EMR/HÖ)