Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102319
ALTIN
182.292
DOLAR
4.2751
STERLİN
5.8049
EURO
5.1064
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
Lefkoşa’da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Dünya Yıldızları Atatürk Stadını dolduracak
DÜNYA YILDIZLARI ATATÜRK STADINI DOLDURACAK
banner256
Flaş Haber
Eroğlu'na sürpriz destek
Kapat

Dayanışma Evi “dünya Diyalog Ve Kalkınma İçin Kültürel Kültürel Çeşitlilik Günü” Nedeniyle “spor Günü” Düzenleyecek

Lefkoşa, 11 Mayıs 18 : Dayanışma Evi, “Dünya Diyalog ve Kalkınma İçin Kültürel Çeşitlilik Günü” nedeniyle, 20 Mayıs Pazar günü “spor günü” düzenleyecek.

Dayanışma Evi “dünya Diyalog Ve Kalkınma İçin Kültürel Kültürel Çeşitlilik Günü” Nedeniyle “spor Günü” Düzenleyecek

Lefkoşa, 11 Mayıs 18 : Dayanışma Evi, “Dünya Diyalog ve Kalkınma İçin Kültürel Çeşitlilik Günü” nedeniyle, 20 Mayıs Pazar günü “spor günü” düzenleyecek.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:15
Dayanışma Evi “dünya Diyalog Ve Kalkınma İçin Kültürel Kültürel Çeşitlilik Günü” Nedeniyle “spor Günü” Düzenleyecek
Lefkoşa, 11 Mayıs 18 : Dayanışma Evi, “Dünya Diyalog ve Kalkınma İçin Kültürel Çeşitlilik Günü” nedeniyle, 20 Mayıs Pazar günü “spor günü” düzenleyecek.
Ara bölgedeki Dayanışma Evi binasının arka kısmındaki toprak alanda yer alacak etkinlikle, “sosyal entegrasyonun sağlanabileceği hayat ve farklılıklarla dolu bir ortam yaratma” amaçlanıyor.
Dayanışma Evi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 16:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, adada yaşayan farklı toplumlardan takımların oynayacağı kriket, kickball, futbol, beysbol, dart ve birçok farklı spor karşılaşmaları yer alacak.
Oyunların birçoğu herkesin katılımına açık olacak ve herhangi bir spor dalına yabancı olanlar için o dala ait kural ve teknikleri öğretecek takımlar bulunacak.
Spor Günü’ne katılım ücretsiz. Takım olarak katılmak isteyen kişiler admin@home4cooperation.info adresinden ya da +90 548 834 57 40 telefon numarasından Dayanışma Evi’ne ulaşabilir.
(ÖZ/HA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “hükümet Zulüm Hükümetine Dönüştü”
Arıklı: “hükümet Zulüm Hükümetine Dönüştü”
Besim: “kaliteli Hemşirelik Hizmeti Olmadan Kaliteli Sağlık Hizmetinden Bahsedilemez”
Besim: “kaliteli Hemşirelik Hizmeti Olmadan Kaliteli Sağlık Hizmetinden Bahsedilemez”
Özyiğit: “bu Ülkede Maalesef Gerçek Nüfusu Kimse Bilmedi. Gerçekçi Nüfus Yapısı Ortaya Konmazsa Hiçbir Planlama Gerçekçi Olmaz”
Özyiğit: “bu Ülkede Maalesef Gerçek Nüfusu Kimse Bilmedi. Gerçekçi Nüfus Yapısı Ortaya Konmazsa Hiçbir Planlama Gerçekçi Olmaz”
Kısmet, Cannes’da görücüye çıkıyor
Kısmet, Cannes’da görücüye çıkıyor
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor
GKK Komutanı Tuğgeneral Algan Bakan Şahali’yi ziyaret etti
GKK Komutanı Tuğgeneral Algan Bakan Şahali’yi ziyaret etti
Akıncı, Üniversite Sporları Federasyonu heyetini kabul etti
Akıncı, Üniversite Sporları Federasyonu heyetini kabul etti
“KKTC su yönetimi stratejik eylem planı hazırlanmalı”
“KKTC su yönetimi stratejik eylem planı hazırlanmalı”
Nami: “Ekonomik büyüme, sektörel büyümeyi ve istihdam alanlarını çoğaltmayı hedef alan..”
Nami: “Ekonomik büyüme, sektörel büyümeyi ve istihdam alanlarını çoğaltmayı hedef alan..”
Denktaş: “ ‘Böyle geldi, böyle gider’ yerine ‘böyle geldi ama değişmemiz lazım’ yaklaşımı şart“
Denktaş: “ ‘Böyle geldi, böyle gider’ yerine ‘böyle geldi ama değişmemiz lazım’ yaklaşımı şart“

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim