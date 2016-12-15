Dayanışma Ve Omada Ortak Yeni Yıl Etkinliği Düzenliyor

Canlı müzik, yiyecek ve içeceğin de yer alacağı etkinlik, Kuzey Kıbrıs saatiyle 12:00’da başlayacak.

Dayanışma tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Ledra Palace’daki Dayanışma Evi’nde yer alacak.