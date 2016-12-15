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15 Aralık 2016 Perşembe 12:11

Dayanışma Ve Omada Ortak Yeni Yıl Etkinliği Düzenliyor

Dayanışma ve Kıbrıs’ın güneyinde çözüm mücadelesi veren Omada Kıbrıs cumartesi günü ortak yeni yıl etkinliği düzenliyor.

Dayanışma Ve Omada Ortak Yeni Yıl Etkinliği Düzenliyor
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 Dayanışma ve Kıbrıs’ın güneyinde çözüm mücadelesi veren Omada Kıbrıs cumartesi günü ortak yeni yıl etkinliği düzenliyor.

Dayanışma tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Ledra Palace’daki Dayanışma Evi’nde yer alacak.

Açıklamada, “17 Aralık'ta hep birlikte yeni yılın gelişini kutluyoruz. 2017'de yurdumuzun birleşmesini yeniden canlanan umutlarımızla birlikte kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Canlı müzik, yiyecek ve içeceğin de yer alacağı etkinlik, Kuzey Kıbrıs saatiyle 12:00’da başlayacak.

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