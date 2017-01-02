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02 Ocak 2017 Pazartesi 07:09

DAYANIŞMA, KUMYALI’DAKİ ARAZİNİN KİRALANMASININ DURDURULMASINI TALEP ETTİ

Dayanışma, Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan Kumyalı’daki 564 dönümlük arazinin kiralanmasını durdurmasını istedi.

DAYANIŞMA, KUMYALI'DAKİ ARAZİNİN KİRALANMASININ DURDURULMASINI TALEP ETTİ
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DAYANIŞMA, KUMYALI’DAKİ ARAZİNİN KİRALANMASININ DURDURULMASINI TALEP ETTİ

Dayanışma, Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan Kumyalı’daki 564 dönümlük arazinin kiralanmasını durdurmasını istedi.

Dayanışma’dan yapılan  yazılı açıklamada, söz konusu arazinin Karpaz Bölgesi Emirnamesi ve Ülkesel Fizik Plan kapsamında koruma altına alınmış inşaat yapılamayacak alanlar olduğuna dikkat çekilerek, diğer yandan arazinin biyolojik çeşitliliğin en üst seviyede olduğu habitatları barındırdığı belirtildi.

Açıklamada, “ Kıyıların, aküferlerin ve ormanlık alanların beslediği zengin flora ve faunası ile Kıbrıs coğrafyasının nadir özgün doğal alanlarından biri konumundaki Kumyalı’nın ormanlık alanlarına yapılmak istenen ‘Noel Baba Tatil’ köyü, dağıtılacak rantlarla Bakanlar Kurulu’ndan 49 yıllığına kiralama karar çıkarılarak oldu bittiye getirilmek istenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada,  kararın geri alınmaması durumunda  her türlü mücadelenin verileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler
DayanışmaKumyalıArazi
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