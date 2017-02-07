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07 Şubat 2017 Salı 15:33

Dayanışma Evi “İbranice Ve Arapça Şiir Gecesi” Düzenliyor

Dayanışma Evi 'İbranice Ve Arapça Şiir Gecesi” Düzenliyor
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Dayanışma Evi, “İbranice ve Arapça Şiir Gecesi” düzenliyor.

İsrail ve Filistin’den şairler Amir Or ve Marwan Makhoul’un, şiirlerini kendi dillerinde okumaları için misafir edileceği etkinlik, 13 Şubat Pazartesi akşamı saat 19.30’da Lefkoşa’da Ledra Palace’taki Dayanışma Evi’nde başlayacak.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Kıbrıslı tanınmış şair Neşe Yaşın’ın inisiyatifiyle, iki konuk şairi Kıbrıs’ın her iki tarafında yaşayanlarla tanıştırmayı amaçlıyor.

Okumalar, etkinlik süresince Neşe Yaşın ve Kıbrıs Rum şair Maria Siakalli tarafından İngilizce, Türkçe ve Rumca’ya tercüme edilecek. 2 saatlik etkinlikte katılımcılar şairlere soru sorma olanağını da bulacaklar.


 

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