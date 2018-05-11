Dayanışma Evi “Dünya Diyalog ve Kalkınma İçin Kültürel Kültürel Çeşitlilik Günü” nedeniyle “spor günü” düzenleyecek

Dayanışma Evi, “Dünya Diyalog ve Kalkınma İçin Kültürel Çeşitlilik Günü” nedeniyle, 20 Mayıs Pazar günü “spor günü” düzenleyecek.



Ara bölgedeki Dayanışma Evi binasının arka kısmındaki toprak alanda yer alacak etkinlikle, “sosyal entegrasyonun sağlanabileceği hayat ve farklılıklarla dolu bir ortam yaratma” amaçlanıyor.

Dayanışma Evi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 16:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, adada yaşayan farklı toplumlardan takımların oynayacağı kriket, kickball, futbol, beysbol, dart ve birçok farklı spor karşılaşmaları yer alacak.

Oyunların birçoğu herkesin katılımına açık olacak ve herhangi bir spor dalına yabancı olanlar için o dala ait kural ve teknikleri öğretecek takımlar bulunacak.

Spor Günü’ne katılım ücretsiz. Takım olarak katılmak isteyen kişiler admin@home4cooperation.info adresinden ya da +90 548 834 57 40 telefon numarasından Dayanışma Evi’ne ulaşabilir.

