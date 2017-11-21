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21 Kasım 2017 Salı 10:29

Dayakçı Koca Serbest Kaldı

Dövdü, hakaret etti, ölümle tehdit etti, serbest bırakıldı!

Dayakçı Koca Serbest Kaldı
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Lapta’da evden ayrılmak isteyen 21 yaşındaki eşini ciddi şekilde darp ettikten sonra sokak ortasında hakaret eden 36 yaşındaki Ahmet Sürücü aleyhindeki soruşturma tamamlandı


Eşini sokak ortasında darp eden Ahmet Sürücü, polis tarafından dava okunup serbest bırakıldı.

Araları bozuk olduğu gerekçesi ile arkadaşının evinde kalan ve eşyalarını almak için evine giden 21 yaşındaki Daniela Iatchu eşi Ahmet Sürücü tarafından ciddi şekilde darp edilip, sokak ortasında ölümle tehdit edilmiş ve hakarete uğramıştı.

Şikâyet üzerine tutuklanan Ahmet Sürücü, 17 Kasım tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Dövdü, hakaret etti, ölümle tehdit etti, serbest
Zanlı Ahmet Sürücü 16 Kasım tarihinde, “Şiddet Tehdidi”, “Darp”, “Uygunsuz Tavr-ı Hareket”, “İtale-i Lisan” ve “Rahatsızlık” suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarılmıştı.

Mahkemeye çıkarılmadı dava okundu
Zanlı Ahmet Sürücü, 17 Kasım tarihinde mahkemeye çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk alınmıştı.

Edinilen bilgide, zanlı Sürücü’ye tutuklu bulunduğu karakolda işlediği suçlarla ilgili dava okunarak serbest bırakıldığı öğrenildi. 
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