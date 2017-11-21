Dayakçı Koca Serbest Kaldı

Eşini sokak ortasında darp eden Ahmet Sürücü, polis tarafından dava okunup serbest bırakıldı.Araları bozuk olduğu gerekçesi ile arkadaşının evinde kalan ve eşyalarını almak için evine giden 21 yaşındaki Daniela Iatchu eşi Ahmet Sürücü tarafından ciddi şekilde darp edilip, sokak ortasında ölümle tehdit edilmiş ve hakarete uğramıştı.Şikâyet üzerine tutuklanan Ahmet Sürücü, 17 Kasım tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.Dövdü, hakaret etti, ölümle tehdit etti, serbestZanlı Ahmet Sürücü 16 Kasım tarihinde, “Şiddet Tehdidi”, “Darp”, “Uygunsuz Tavr-ı Hareket”, “İtale-i Lisan” ve “Rahatsızlık” suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarılmıştı.Mahkemeye çıkarılmadı dava okunduZanlı Ahmet Sürücü, 17 Kasım tarihinde mahkemeye çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk alınmıştı.Edinilen bilgide, zanlı Sürücü’ye tutuklu bulunduğu karakolda işlediği suçlarla ilgili dava okunarak serbest bırakıldığı öğrenildi.