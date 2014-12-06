Davutoğlu, Yunanistan Başbakanı Samaras İle Kıbrıs Konusunu Görüştü

Türkiye Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile olan görüşmesinde, Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) ve Kıbrıs sorununun görüşüldüğü bildirildi.

Yunan diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile iki ülke dışişleri bakanlık yetkililerinin de yer aldığı görüşmede, kısa bir süre önce Ankara'yı ziyaret eden Venizelos ile Çavuşoğlu arasında görüş birliği sağlanan bazı noktaların da onaylandığı ifade edildi.

Atina'da heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmelerin bu noktalar çerçevesinde gerçekleştiği belirtilirken, bunların hangi konular olduğu yarınki YDİK toplantısının ardından yapılacak ortak açıklamada yer alacağı bildirildi.

Başbakanlık konutunda "ölçülü ve iyimser" bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede, Yunan tarafının "Kıbrıs sorununun Türk-Yunan ilişkilerinin anahtarını oluşturduğunu" vurguladığı belirtildi.