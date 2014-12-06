Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Davutoğlu, Yunanistan Başbakanı Samaras İle Kıbrıs Konusunu Görüştü

Türkiye Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile olan görüşmesinde, Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) ve Kıbrıs sorununun görüşüldüğü bildirildi.

Davutoğlu, Yunanistan Başbakanı Samaras İle Kıbrıs Konusunu Görüştü

Türkiye Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile olan görüşmesinde, Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) ve Kıbrıs sorununun görüşüldüğü bildirildi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 08:34
Davutoğlu, Yunanistan Başbakanı Samaras İle Kıbrıs Konusunu Görüştü
banner238

Türkiye Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile olan görüşmesinde, Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) ve Kıbrıs sorununun görüşüldüğü bildirildi.

Yunan diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile iki ülke dışişleri bakanlık yetkililerinin de yer aldığı görüşmede, kısa bir süre önce Ankara'yı ziyaret eden Venizelos ile Çavuşoğlu arasında görüş birliği sağlanan bazı noktaların da onaylandığı ifade edildi.

Atina'da heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmelerin bu noktalar çerçevesinde gerçekleştiği belirtilirken, bunların hangi konular olduğu yarınki YDİK toplantısının ardından yapılacak ortak açıklamada yer alacağı bildirildi.

Başbakanlık konutunda "ölçülü ve iyimser" bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede, Yunan tarafının "Kıbrıs sorununun Türk-Yunan ilişkilerinin anahtarını oluşturduğunu" vurguladığı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim