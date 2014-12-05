Davutoğlu Atina'ya Kıbrıs Gündemiyle Gidiyor

TC BaşbakanI Ahmet Davutoğlu Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 3. toplantısı için Atina'ya gidiyor.



Davutoğlu'na Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de eşlik edeceği görüşmelerde gündemde Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve Akdenizde doğalgaz-petrol arama çalışmaları var.



Davutoğlu'nun Yunan Başbakan Antonis Samaras ile görüşmesi Kuzey ve Güney Ege'de Türk donanmasının tatbikatları devam ederken gerçekleşecek.



İki liderin konuşacağı konular arasında Kıbrıs konusunda yaşanan 'münhasır ekonomik bölge' tartışmasının da olacağı tahmin ediliyor.



Türkiye'nin askeri gemilerin refakatiyle birlikte Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalara başlamasının ardından, Kıbrıs da bölgede İsrail ve Rusya ile ortaklaşa bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti.



Kıbrıs açıklarında taraflar arasında gerilime yol açan bir diğer konu ise Ekim ayında sismik arama gemisi Barbaros Hayreddin Paşa’nın Kıbrıs'ın sondaj yaptığı bölgeye gönderilmesi olmuştu.



Kıbrıs hükümeti Ankara'nın 'bağımsız bir ülenin münhasır ekonomik alanını ihlâl ettiğini' söylüyor. Ancak Ankara Kıbrıs'ın güneyini bağımsız bir devlet olarak tanımadığı için söz konusu ekonomik alanın ortada olmadığını savunuyor.



Davutoğlu ve Samaras'ın bugünkü görüşmelerde Akdeniz'deki gerilimi düşürmek için hangi yolların izlenebileceğini görüşmesi bekleniyor.



'Anlaşmazlıkların çözülmesini istiyoruz'



Başbakan Davutoğlu'nun temasları başlamadan önce Yunan Kathimerini gazetesine bir mülakat veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Görüşmelerin son anlaşmazlıkları çözmesini ümit ediyoruz" dedi.



Kıbrıs müzakereleri konusunda Yunanistan'ın son dönemde tarafları masaya döndürmek için 'yapıcı' bir çaba sarfettiğini söyeyen Çavuşoğlu "Kıbrıs müzakereleri konusunda iyimserim" diye konuştu.



Atina'da gösteri yasağı



Yunan emniyet birimleri Davutoğlu'nun ziyareti sırasında güvenlik gerekçesiyle Atina'da sokak gösterilerine izin verilmeyeceğini açıkladı.



Gösteri yasağı bugün yerel saat ile sabah 6'dan itibaren yürürlüğe girdi.



Yunan emniyeti daha önce de benzer gösteri yasaklarını Alman Başbakanı Angela Merkel'in ziyaretinde de uygulamıştı.