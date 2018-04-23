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Davullar çaldı, mangallar yandı insanlar eğlendi!

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği dün Boğaz Piknik Alanı’nda buluşarak gönüllerince eğlendiler. Yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleşen piknikte Hataylılar felekten bir gün çaldı.

Davullar çaldı, mangallar yandı insanlar eğlendi!

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği dün Boğaz Piknik Alanı’nda buluşarak gönüllerince eğlendiler. Yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleşen piknikte Hataylılar felekten bir gün çaldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:00
Davullar çaldı, mangallar yandı insanlar eğlendi!

Davullar çaldı, mangallar yandı insanlar eğlendi!

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği dün Boğaz Piknik Alanı’nda buluşarak gönüllerince eğlendiler

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği dün Boğaz Piknik Alanı’nda buluşarak gönüllerince eğlendiler. Yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleşen piknikte Hataylılar felekten bir gün çaldı

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği bu yıl ikincisini düzenledikleri piknikte buluştu.

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Boğaz Piknik Alanı’nda dün gerçekleşen piknikte, Hataylılar felekten bir gün çaldı.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı piknikte, davullar eşliğinde halaylar çekildi, mangallar yandı, çocuklar doyasıya eğlendiler.

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği

“Pikniğimizi geleneksel hale getireceğiz”

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Mustafa Bük, gerçekleştirilen etkinlikle ilgili Havadis’e konuştu. Bu yıl ikincisini düzenledikleri pikniği geleneksel hale getireceklerini kaydeden Mustafa Bük,”Bu yıl ikincisi düzenlenen bir pikniğimize katılım oldukça yüksektir. Geçtiğimiz yıl Kuğulu Parkta yaptık, bu yıl piknik alanında yaparak ikincisini tamamladık. Biz etkinliğimizi geleneksel olarak yapmak istiyoruz. Bine yakın bir katılım var ve bu yılki etkinlik çok fazla ilgi gördü. Pikniğimizde sadece Hataylılar değil, Kıbrıslı, Adanalı ve Afrika kökenli de var çok başarılı bir etkinlik oldu. İnsanların kaynaşması çok güzel katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği

Devrim DEMİR-HAVADİS

Anahtar Kelimeler:
BoğazPiknikAlanıHataylılarCoşkusu
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