Davulcu, Toplumun Önünü Açacak Uygulamaların Hayata Geçirilmesini İstedi

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, hükümeti, başta çalışan ve üreten kesimler olmak üzere toplumun önünü açacak uygulamaları hayata geçirmeye davet etti.



Davulcu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kullanılan Türk Lirası'ndaki yüksek oranlı değer kaybının toplumun orta ve alt katmanlarını olumsuz etkilediğini savunarak, yürürlükteki hayat pahalılığı ödeneği ve asgari ücret belirleme sistemlerinin ücretli ve maaşlı kesimlerin reel gelir kayıplarını karşılamaktan çok uzak olduğunu ileri sürdü.



Davulcu, "Dövizin yükselmesi karşısında alınacak önlemler" konusunun koalisyon hükümetinin gündemine geldiyse de, kayda değer alınacak önlem bulunamamış olmasın esef verici olduğunu söyledi.



Ülkede yasaların uygulanmamasından doğan çok yönlü sıkıntılar bulunduğunu, iş yerlerinde can güvenli olmadığını savunan Davulcu, “Sözde iş kazası aslında iş cinayetleri halen aynı sıklıkla devam etmektedir. Çalışanların çok önemli bir kısmı kayıt dışı çalıştırılmakta, dolayısıyla sosyal güvenlikten yoksun bırakılarak emek ve emeklilikleri sömürülmektedir” dedi.



Hükümetin kayıt dışılıkla mücadele etmediğini de ileri süren Davulcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Çalışma Bakanı birkaç denetleme gösterisiyle durumu idare edip geçiştirme peşinde değilse, önceliğini özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmaya vermelidir. Devletin yapamadığı denetimi işçiler sendikaları aracılıyla bizzat kendisi yapacak ve devleti de önemli bir maddi külfetten kurtaracaktır.”





