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28 Kasım 2017 Salı 13:37

DAVULCU: “DOME HOTEL ÖRNEĞİNİN TEŞVİKİNDEN YANA TARAFIZ”

DAVULCU: 'DOME HOTEL ÖRNEĞİNİN TEŞVİKİNDEN YANA TARAFIZ”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Dome Hotel ile ilgili “gerçeklerle bağdaşmayan bazı iddiaların ortaya atıldığını” öne sürerek, işçi girişimi olarak yönetilen otelin karlı hale getirildiğini, devlete vergi verir durumda olduğunu belirtti.

Davulcu, “Görülüyor ki, çalışanların birlikte hareket ederek oluşturduğu bir özyönetim modeli olan Dome Hotel, bazı sermaye çevrelerini rahatsız etmekte ve onların hizmetkarı durumundaki vekilleri harekete geçirebilmektedir” iddiasında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Davulcu, çalışanların birlik olup zora giren iş yerinin yönetimini üslenip fedakarlıkla yönetmesi esasına dayanan Dome Hotel örneğinin korunması ve devamının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Davulcu, “Değişim ve Kurtuluş İttifakı adına seçimlere katılacak olan TKP Yeni Güçler, bir halk girişimi olarak gördüğü Dome Hotel modelinin korunup teşvik edilerek çoğaltılmasından yana taraftır” ifadelerini kullandı.  
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