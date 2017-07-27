Davulcu: AÖA’nın Kapatılması Veya Giriş Sınavlarının Yok Sayılmasını Kabul Etmeyeceğiz”

Lefkoşa, 27 Temmuz 17 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi – Yeni Güçler (TKP-Yeni Güçler) Genel Başka Yardımcısı Mehmet Davulcu, Atatürk Öğretmen Akademisi ile Lefke Avrupa Üniversitesi (AÖA-LAÜ) arasında imzalanan protokolle (çifte diploma anlaşması) Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) kapatılma sürecinin yeniden başlatıldığını savundu.

Davulcu, yazılı açıklamasında, “AÖA ile LAÜ arasında imzalanan ve kamuoyuna her iki eğitim kurumunun öğrencilerine çift diploma alma hakkı sağlayacağı bildirilen protokolün yaşama geçmesiyle, LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinin AÖA mezunu öğretmen adayı olma hakkı mı verilecektir? Böyle bir durumun söz konusu olması durumunda sınavla öğretmen adayı alan AÖA’sinin ruhuna Fatiha mı okunmak isteniyor?” diye sordu.

LAÜ-AÖA arasında işbirliği protokolünün yapıldığı ve her iki eğitim kurumu öğrencilerine çifte diploma verilmesi sonucunu doğuracağı ifade edilen haberde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın, protokolü,“AÖA’nin yapısını güçlendirmeye yönelik dönüm noktası” olarak değerlendirirken, AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Yaratan’ın; “bu yıl 25 sınıf öğretmenliği, 20 okul öncesi öğretmenliği için öğrenci alacağız. LAÜ’nün de 20 sınıf öğretmeni, 20 okul öncesi öğretmeni bize (özel sınavla öğrenci alan AÖA) gelecek. Eğitim düzenli bir hale gelecek” dediğini aktardı.

Davulcu açıklamasında şunları ifade etti:

“İki eğitim kurumunun işbirliği protokolü haberinde LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de yaptığı konuşmada, ‘LAÜ ile AÖA arasında çift diploma anlaşması imzalandı’ diyor. Haberde konuşan üç yetkilinin açıklamalarına dikkatle bakıldığında AÖA sınavına girmeyen ancak, LAÜ Eğitim Fakültesi sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmenliği öğrencileri “çifte diploma anlaşmasıyla” Öğretmen Akademisi mezunu haline getirileceği açıkça görülmektedir. Haberin yalanlanmaması nedeniyle doğru olduğundan hareketle ‘Çifte diploma anlaşmasıyla’ AÖA’sindeki eğitimin LAÜ’den gelecek öğrencilerle, ‘eğitim düzenli hale geçeği’ ifade eden Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Yaratan, AÖA’nde halen sürmekte olan eğitimin düzensiz olduğunu da itiraf etmiştir.”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’in 1932 yılından beri Kıbrıs Türk halkına sadece eğitim değil, hayatın her alanında halkıyla birlikte mücadele eden insanlar yetiştirdiğini belirttiği Öğretmen Akademisi’nin hiçbir koşulda kapatılması veya yasaya karşı hile kullanarak, kendi giriş sınavlarının yok sayılmasına neden olacak uygulamaları kabul etmeyeceğini belirten Davulcu, “TKP Yeni Güçler, “Çifte Diploma Anlaşmasını” Eğitim Bakanlığına bağlı ve kendi özel sınavıyla ihtiyaç doğrultusunda öğretmen adayı alan AÖA’ni kapatma, yok etme, etkisizleştirme ve Öğretmen Akemisi sınavlarını geçmeyenlere Akademi’ye arka kapıdan girme hakkı tanımak olarak görüyor; yasaya karşı hile olarak imzalanan protokolün derhal iptalini istiyor. Halkın iktidarında kimseye, hiçbir kuruma devlet birimleri üzerinde ayrıcalık yaratılmayacaktır” dedi.

İşbirliği protokolüyle yapılmak istenenin “devlet olanaklarının, eğitim adıyla birilerine peşkeş çekilmesi” olduğunu savunan Davulcu, “Çifte Diploma Anlaşmasıyla insanlara, ‘AÖA sınavını geçemiyorsanız, LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencisiyseniz bu sınavı geçmeseniz de Öğretmen Akademisi diploması alabilecek, aynı haklarla öğretmen atanabileceksiniz’ enilmektedir. Bu en başta AÖA’si yekti ve olanaklarının birilerine peşkeş çekilmesiyken, diğer yandan eğitim kurumları arasında (üniversiteler) haksız rekabet demektir. AÖA, Kıbrıslı Türk toplumunun özgün bir eğitim kurumudur.

Öteden beri bu kurumun ortadan kaldırılması için çeşitli girişimler yapıldığını unutmadık. AÖA ile LAÜ arasında yapılan protokolün asıl amacının AÖA’sini ortadan kaldırmak olduğu endişesindeyiz. Niyet buysa, asla kabul edilemezdir.” İfadelerini kullandı.

(UG/ÖK)