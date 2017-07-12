DAÜ’ye Kayıtlar Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) gerçekleştirilen KKTC’li öğrencilere yönelik Giriş ve Burs Sıralama Sınavı’nda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının 8 Eylül’e kadar devam edeceği bildirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) gerçekleştirilen KKTC’li öğrencilere yönelik Giriş ve Burs Sıralama Sınavı’nda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının 8 Eylül’e kadar devam edeceği bildirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamada, ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin gerekli işlemler için öncelikle Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, KKTC uyruklu öğrencilerin IGCSE, GCE A/AS Level sınav sonuçları ile belirlenen kontenjanlar çerçevesinde üniversite başvuru kabullerinin de devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, 2017 – 2018 Akademik Yılı için, İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak eğitimini sürdüren DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakultesi’ne yapılacak GCE A level kontenjanı başvurularının 18 Ağustos tarihine kadar devam edeceği ve GCE A Level tıp kontenjanlarının sonuçlarının A level sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben açıklanacağı vurgulandı.