DAÜ’nün Yükselişi Sürüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyanın saygın üniversite sıralama kurumlarından biri olan Cybermetrics Lab’ın “Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda (Webometrics Ranking of World Universities) dünya genelinde eğitim veren ve değerlendirmeye alınan 25 bine yakın yüksek eğitim kurumu arasında 1167. sırada yer alarak, dünyanın en iyileri arasında önemli bir yere sahip olup ilk %5 dilim içerisinde yer aldı. DAÜ, Avrupa ülkelerinde eğitim veren üniversiteler arasında değerlendirmeye alınan yaklaşık 6000 üniversite arasında ise ilk % 7 içinde yer alarak 448. sırada yer alma başarısını gösterdi.



DAÜ geçen yıl yapılan sıralamaya göre bu yıl 205 sıra birden yükselerek, Dünya üniversiteler sıralamasındaki yükselişini sürdürdü.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Birinci Sırada, Türkiye’deki Üniversiteler Arasında da En İyiler Arasında



Dünya sıralamasındaki başarısı ile en saygın üniversiteler arasında yer alan DAÜ, merkezi İspanya’da bulunan ve İspanya’nın en büyük kamu araştırma kuruluşu olan Milli Araştırma Konseyi (CSIC) bünyesinde faaliyet gösteren “Webometrics” tarafından yapılan çalışmaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim veren ve değerlendirmeye alınan eğitim kurumları alarasında birinci sırada yer almıştır.



Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 200’e yakın üniversite içerisinde DAÜ ilk 15, ücretli eğitim veren üniversiteler arasında ise ilk 3 arasında yer alma başarısını gösterdi. DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada elde edilen başarıdan son derece memnun olunduğu belirtilerek hedeflerinin dünyadaki yüksek eğitim kurumları arasında ilk 1000 içerisinde yer almak olduğu ve ortaya çıkan başarının DAÜ’yü onurlandırması kadar KKTC için de çok önemli olduğu vurgulandı.



Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasının üniversiteler arasında referans olarak kabul edilen “Berlin Prensiplerine” (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions) sıkı sıkıya bağlı kalarak, üniversitelerin internet sitelerini hacim (volume), görünürlülük (visibility) ve etkisini (impact) belirli bir metodoloji kullanarak ölçen ve bu ölçümü yaparken kurumun bilimsel üretimini (yayınlanan makaleler, konferanslar, tezler, raporlar, monograflar, vs.), destek materyallerini (ders materyalleri, veritabanları, dijital kütüphane, personel sayfaları, atölye çalışmaları, vs) ve kurum hakkında genel bilgileri dikkate alan bir sisteme dayalı çalışmaktadır. Yılda iki kez yapılan “Webometrics Ranking of World Universities” değerlendirmelerinin sonuçları Şubat ve Ağustos aylarında açıklanmakta ve dünyada önemli bir referans olarak kabul edilmektedir.

Son Güncelleme: 08.12.2014 12:26