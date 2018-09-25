DAÜ’nün “Araf’ta Yaşam” Adlı Sergisi Cuma Günü Açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) akademik yıl açılış sergisi “Araf’ta Yaşam”, Cuma günü Lefkoşa Bedesten’de açılacak.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Sanat Koleksiyonu sanatçılarının eserlerinin yer alacağı serginin açılışı saat 19.00’da gerçekleştirilecek.



Yaklaşık 60 eserin yer aldığı sergi, 4 Ekim tarihine kadar pazar günü hariç 10:00 – 17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.



DAÜ Sanat Koleksiyonu’na katkı koyan sanatçılar ile gerçekleşen sergiye; Arif Albayrak, Aşık Mene, Bahar Çıralı, Batu Gündal, Eser Keçeci Malyalı, Gökçe Keçeci, Gönen Atakol, Haidi Trauthman, Hüseyin Özinal, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal B. Caymaz, Mehmet Ulubatlı, Mustafa Öztunç, Nilgün Güney, Nilüfer İnandım, Osman Keten, Serkan İlsever, Simge Uygur, Şenol Özdevrim, Taylan Oğuzkan ve Türksal İnce katkı koydu.