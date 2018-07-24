DAÜ’den yeni yüksek lisans programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Genel Psikoloji” yüksek lisans programı açıldı.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan Genel Psikoloji programına başvurular başladı.



Başvurular, 15 Eylül’e kadar http://grad.emu.edu.tr adresinden yapılabilecek.



Genel Psikoloji yüksek lisans programının, programa katılan öğrencilere uzman psikolog olma imkanı sağlayacağı ifade edildi.



