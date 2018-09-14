DAÜ’den Tüm Öğencilerine Ücretsiz Ulaşım İmkanı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), döviz piyasalarında yaşanan dalgalanma ve yükseliş karşısında öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm öğrencilerine ücretsiz otobüs servisi imkanı sağlayacağını duyurdu



DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, yıllardır Gazimağusa şehir içinde gerçekleştirilen ücretsiz otobüs servisi uygulaması genişletilerek, 2018 – 2019 Akademik Yılı’nda eğitim alacak, Lefkoşa ve Girne bölgelerinde ikamet eden tüm öğrencilere ücretsiz otobüs servisi imkanı sunulacağı ifade edildi.



Uygulamadan yararlanmak isteyen DAÜ öğrencilerinin başvurularını 27 Eylül tarihine kadar öğrenci portalı üzerinden online yapabileceği kaydedildi.

