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05 Mayıs 2017 Cuma 11:27

Daü’den Candan Erçetin Açıklaması:

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Candan Erçetin’in KKTC’de DAÜ dışında başka bir üniversitede ders verdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Daü'den Candan Erçetin Açıklaması:
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“DAÜ DIŞINDA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTE İLE BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR”

 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Candan Erçetin’in KKTC’de DAÜ dışında başka bir üniversitede ders verdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Erçetin’in 2016-2017 Akademik Yılı başından itibaren, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde konferanslar verdiği, KKTC’de başka bir üniversite ile bağlantısının bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Başarılı sanatçı Candan Erçetin 2016 – 2017 Akademik Yılı başından itibaren KKTC’de sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü bünyesinde Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerine konferanslar vermek üzere periyodik olarak üniversitemize gelmektedir ve şu anda ülke genelinde başka her hangi bir üniversite ile bağlantısı bulunmamaktadır

Bugüne kadar Sayın Candan Erçetin’in kendi ricası doğrultusunda bu konuyu reklam malzemesi yapmak istemediğimiz için basınla paylaşma gereği duymamıştık. Ancak konuyla ilgili basında çıkan yanıltıcı haberlere cevap verme ve düzeltme ihtiyacı duyduğumuz için bu basın bildirimizi paylaşmaktayız”.

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