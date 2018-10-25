DAÜ’deki Üst Geçit Cumartesi yeniden hizmete açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Kuzey ve Güney kampüslerini birbirine bağlayan yaya üst geçidi, onarımının tamamlanmasının ardından cumartesi günü yeniden hizmete açılıyor.



DAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 27 Ekim Cumartesi günü sabah saat 08:00 itibarıyla, onarımı tamamlanan üst geçit yerine monte edileceğinden, Lefkoşa ve Büyük Sanayi istikametinden Gazimağusa’ya gelecek olan sürücülerin, üst geçit yanındaki kapıdan kampüse girip, Sabancı kapısından çıkarak yollarına devam edebilecekleri duyuruldu.



Gazimağusa istikametinden, Büyük Sanayi ve Lefkoşa yönüne gidecek sürücüler ise Sabancı Yurdu karşısındaki otobüs duraklarının önünden Güney Kampüs içerisinden devam ederek, Eczacılık Fakültesi önündeki köprüden tekrar Lefkoşa Yoluna çıkabilecekler. Montajın bitimini müteakip trafik akış düzeni eskisi gibi devam edecek.

Eski Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde olan, Güney ve Kuzey kampüsleri arasında öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayan yaya üst geçidi, 1999 yılında DAÜ tarafından kullanıma kazandırılmış, geçmiş aylarda bir inşaat firmasına ait araç tarafından köprüye zarar verdiği için kullanıma kapatılmıştı.





