DAÜ’deki Rektör Sorunu

REKTÖR YARDIMCISI PROF. SÖZEN: “ÜNİVERSİTEMİZ İŞLEYİŞİNİ EN ETKİN ŞEKİLDE SÜRDÜRMEKTE”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sözen, üniversitenin en etkin şekilde işleyişini sürdürdüğünü ve hiç kimsenin kaygı duymasına gerek olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Sözen “DAÜ Rektörlüğü” adına yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğüne içten inanan bir takım olarak dileklerinin, rektörlük sorununun en kısa sürede giderilmesi olduğunu ifade etti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurma hazırlığı içinde olduğu ifade edilen açıklamada, üniversitede işleyişin aksamaması için gerek Vakıf Yöneticiler Kurulu, gerekse rektör yardımcılarının mevzuat çerçevesinde gerekli önlemleri aldığı ve üniversitenin bütünüyle işleyişini en etkin biçimde sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından atanmış rektör yardımcıları ile genel sekreteri, rektörlük görevlerinin başında olup, sorumluluk alanlarına giren konulardaki işleri eksiksiz yerine getirmekte, kendilerine bağlı birimlerin tam işleyişini sağlamaktadırlar.

Fakülte ve yüksekokullarımızda eğitim ve öğretim elemanlarımızca aksamadan sürdürülürken, gerek yönetsel personelimiz gerekse diğer çalışanlarımız da büyük bir sorumluluk duygusuyla görevlerini her zamanki ciddiyetle yapmaktadırlar”