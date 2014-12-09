DAÜ’de “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi Ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı işbirliği ile “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu” düzenliyor.

İki gün sürecek sempozyum, Perşembe ve Cuma günleri yapılacak. Sempozyumun açılışı, 11 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.

DAÜ’nün açıklamasına göre, sempozyumun açılışında DAÜ- ATAUM Başkanı Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs konuşma yapacak.

Ardından Prof. Dr. Derya Örs başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Melek Fırat ve Prof. Dr. Erel Tellal’in konuşmacı olarak katılacağı “Johnson Mektubunun 50. Yılında Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Gelişmeleri” konulu açılış paneli gerçekleştirilecek.

Sempozyum boyunca paneller Mustafa Afşin Ersoy Salonu, Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu ve DAÜ Kütüphanesi Oditoryumu’nda eş zamanlı olarak yürütülecek.