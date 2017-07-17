DAÜ’de Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı Başladı

Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen açılış töreniyle başladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek İpek Yolu Müzik Konferansı’nda bildiri sunumlarının yanı sıra çok sayıda panel, çalışma grupları ve konserler de yer alacak.

3. İpek Yolu Müzik Konferansı saat 9.00’da TÜRKSOY Fotoğraf Sergisi’nin açılışıyla başladı. Açılış konuşmalarında DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı ve Konferans Eş Başkanı Prof. Memduh Özdemir, konferansta bilimsel paylaşımların yanı sıra sanatsal etkinliklerin de var olmasının konferans içeriğini zenginleştirdiğini kaydetti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov da TÜRKSOY’un tarihi, çalışmaları ve gerçekleşecek etkinlikleri katılımcılarla paylaşarak, her etkinliğin farklı anlamı ve önemi olduğundan bahsetti. TÜRKSOY’un kalıcı çalışmalara önem verdiğini kaydeden Prof. Kaseinov, binlerce sanat insanının bir araya gelmesini sağladıklarını vurguladı.

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam ise bu güzel konferansa çok değerli işbirlikçileriyle ev sahipliği yapmaktan ötürü duyduğu gururu dile getirdi. Müziğin evrensel bir dil olduğunu kaydeden Prof. Dr. Osam, aynı zamanda farklı dil konuşan insanları buluşturan ve insanı büyüleyen bir gücü olduğunu da ifade etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov daha sonra Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Açılış konuşmalarının ardından Gözdem İlkay piyano resitali verdi.

KONFERANSTA TOPLAM 98 BİLDİRİ SUNULACAK

Konferans, Prof. Şeyda Çilden’in oturum başkanlığında Prof. Dr. Ali Uçan’nın konuşması ile devam etti. Toplam 98 bildiri, 5 çalıştay ve 3 panel sunumunun yapılacağı konferansta, alanında uzman kişilerin yönetiminde, bugün 11 tane bildiri sunumu ve 4 tane de atölye çalışması gerçekleşti.

Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı’nın ikinci günü olan yarın ise bildirim ve sunumların yanı sıra 13:00’de Flüt – piyano Konseri, 13:30’da Üç Viyolonsel ve Piyano Oda Müziği Konseri, 16:00’da Kanun-Tambur dinletisi ve 19:30’da İpek Yolu Orkestrası Konseri, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda izleyici ile buluşacak.