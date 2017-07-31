DAÜ’de Tezsiz Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisans Programına Öğrenci Kabulü Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Bologna Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülecek olan “Karşılaştırmalı Hukuk (Comparative Legal Systems)” tezsiz yüksek lisans programı 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi için öğrenci kabulüne başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Bologna Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülecek olan “Karşılaştırmalı Hukuk (Comparative Legal Systems)” tezsiz yüksek lisans programı 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi için öğrenci kabulüne başladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Güz Dönemi kapsamında ilk ders 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Karşılaştırmalı Hukuk tezsiz yüksek lisans programının ortak program anlamında Türkiye ve Kıbrıs’ta bir ilk olduğu belirtilerek, idari ve mali konularda tek yetkilinin DAÜ olduğu, programın akademik alanlarda yürütülmesi konusunda ise DAÜ ve Bologna Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir bilim heyeti oluşturulduğu kaydedildi.

Programa hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra, hazırlayıcı dersleri tamamlamak koşuluyla diğer alanlardan da lisans derecesi alan adaylar da kabul edilecek.

Başvuru koşullarına ilişkin bilgilere http://grad.emu.edu.tr/tr/basvuru/basvuru-kosullar adresinden ulaşılabilecek. Karşılaştırmalı Hukuk yüksek lisans programı tezsiz yüksek lisans programı olduğu için YÖK mevzuatı uyarınca Türkiye uyruklu öğrencilerin ALES belgesi sunmaları gerekmiyor.

Öğenciler, bir yıllık yüksek lisans programı kapsamında on ders ve bir dönem projesini başarıyla tamamlamak suretiyle iki üniversite tarafından onaylı (Joint-Double Degree) diploma almaya hak kazanacaklar.

Eğitm dili İngilizce olan programa elektronik ortam üzerinden de başvuru yapılabiliyor.