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Daü’de Sempozyum

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Sempozyumu

Daü’de Sempozyum

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Sempozyumu

22 Kasım 2014 Cumartesi 07:51
Daü’de Sempozyum
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü “1. DAÜ Genomik ve Proteomik Araştırma Toplantısı” (1st EMU Genomics and Proteomics Research Meeting) isimli sempozyum gerçekleştirdi.

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda dün gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile başlayan etkinliğe DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim elemanlarının yanında, Oxford Üniversitesi’nden,  Ankara Üniversitesi’nden ve KKTC’de bulunan çeşitli üniversite ve kurumlardan araştırmacılar konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Jale Yüzügülen tarafından Kardivasküler hastalıklarda Biyomarker Tanımlaması” konulu ilk oturum gerçekleştirildi. Tam gün devam eden sempoyum süresince Dr. Nilüfer Rahmioğlu “Endometrios Hastalığında Genetik Variyasyonlar”,  Dr. Cemal Hürkan “Adli Genetik”, Prof. Dr. Nedime Serakıncı “Tümör Gelişiminde ve Tedavisinde Kök Hücreler”, Yrd. Doç. Dr. Nahit Rızaner “Kanser Hastalıklarında Kalsiyum Siyalleri”, Doç. Dr. Gölge Sarıkamış “Bitki Biyoteknolojisi”, Dr. Kamil Ergüler “Biyolojik Sistemlerin Bilgisayarda Modellemesi” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından Doç. Dr. Taneri moderatörlüğünde “Bilim Kariyerinin Zorlukları ve Getirileri” konulu panel gerçekleştirildi.

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