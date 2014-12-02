DAÜ’de “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM), Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile birlikte “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” konulu etkinlik düzenledi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ- KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, söz konusu etkinliğin hem eğitim hem de kültür alanında önemli olduğuna inandığını aktardı.

Prof. Dr. Doratlı, sözkonusu etkinlik ile 1873 – 1876 yılları arasında Gazimağusa’da yaşayan Namık Kemal’i anmanın yanı sıra, şu anda DAÜ – KAM’ın tasarrufunda bulunan, şair ve yazarın 1875 yılında tiyatro türünde kaleme aldığı Celaleddin Harzemşâh el yazması eserinin gün ışığına çıkarılıp sergilenmesinin hedeflendiğini belirterek, emeği geçen herkese ve söz konusu eseri DAÜ-KAM’a bağışlayan Nevzat Köle’ye teşekkür etti.

Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi de, Namık Kemal Lisesi hakkında bilgi verdi. Şemi, lisenin Namık Kemal ismini taşımasından duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Şemi, söz konusu etkinliğin gelecek yıllarda da gelişerek devam edeceğine inandığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Mehmet Ersöz de, Namık Kemal hakkında bilgi verdi.

DAÜ adına konuşan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sözen ise, Namık Kemal’in Türk edebiyatındaki önemini anlattı.

Prof. Dr. Sözen, Namık Kemal’in eserlerinden birçoğunu Kıbrıs’ta gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, bugün bu eserlerden birinin gün ışığına çıkacağından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter de, Namık Kemal’in Gazimağusa ile özdeşleştiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Dinçyürek moderatörlüğünde Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın ve Dr. Taylan Abiç tarafından “Namık Kemal ve Kıbrıs” konulu panel gerçekleştirildi.

Panel sonrasında Namık Kemal Lisesi öğrencileri tarafından şiir dinletisi sunuldu.

Ardından ise Namık Kemal Lisesi ile yapılan ortak çalışma sonucunda düzenlenen lise öğrencileri arası kompozisyon ve şiir yarışması sonucunda jüri tarafından belirlenen ilk üç dereceye sahip öğrencilere ödülleri teslim edildi.