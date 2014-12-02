Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

DAÜ’de “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM), Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile birlikte “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” konulu etkinlik düzenledi.

DAÜ’de “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM), Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile birlikte “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” konulu etkinlik düzenledi.

02 Aralık 2014 Salı 16:43
DAÜ’de “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması”
banner238

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM), Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile birlikte “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” konulu etkinlik düzenledi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve  Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,  DAÜ- KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, söz konusu etkinliğin hem eğitim hem de kültür alanında önemli olduğuna inandığını aktardı.

Prof. Dr. Doratlı, sözkonusu etkinlik ile 1873 – 1876 yılları arasında Gazimağusa’da yaşayan Namık Kemal’i anmanın yanı sıra, şu anda DAÜ – KAM’ın tasarrufunda bulunan, şair ve yazarın 1875 yılında tiyatro türünde kaleme aldığı Celaleddin Harzemşâh el yazması eserinin gün ışığına çıkarılıp sergilenmesinin hedeflendiğini belirterek, emeği geçen herkese ve söz konusu eseri DAÜ-KAM’a bağışlayan Nevzat Köle’ye teşekkür etti.

Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi de, Namık Kemal Lisesi hakkında bilgi verdi. Şemi, lisenin Namık Kemal ismini taşımasından duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Şemi, söz konusu etkinliğin gelecek yıllarda da gelişerek devam edeceğine inandığını vurguladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Mehmet Ersöz  de, Namık Kemal hakkında bilgi verdi.

DAÜ adına konuşan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sözen ise, Namık Kemal’in Türk edebiyatındaki önemini anlattı.

Prof. Dr. Sözen, Namık Kemal’in eserlerinden birçoğunu Kıbrıs’ta gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, bugün bu eserlerden birinin gün ışığına çıkacağından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter de, Namık Kemal’in Gazimağusa ile özdeşleştiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Dinçyürek  moderatörlüğünde Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın ve Dr. Taylan Abiç tarafından “Namık Kemal ve Kıbrıs” konulu panel gerçekleştirildi.

Panel sonrasında Namık Kemal Lisesi öğrencileri tarafından şiir dinletisi sunuldu.

Ardından ise Namık Kemal Lisesi ile yapılan ortak çalışma sonucunda düzenlenen lise öğrencileri arası kompozisyon ve şiir yarışması sonucunda jüri tarafından belirlenen ilk üç dereceye sahip öğrencilere ödülleri teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM)Gazimağusa Namık Kemal Lisesi Ile Birlikte “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” Konulu Etkinlik Düzenledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim