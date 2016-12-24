DAÜ’de Liselere Yönelik Atölye Çalışmaları Pazartesi Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lise son sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ülke genelindeki liselerden 1000’i aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı atölye çalışmaları, Pazartesi 09:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ Kampüsü’ndeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlanacak. Söz konusu atölye çalışması bölgelere göre 27- 28 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinde de devam edecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lise son sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ülke genelindeki liselerden 1000’i aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı atölye çalışmaları, Pazartesi 09:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ Kampüsü’ndeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlanacak. Söz konusu atölye çalışması bölgelere göre 27- 28 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinde de devam edecek.

DAÜ’den yapılan açıklama şöyle:

“26 Aralık 2016 tarihinde başlayacak olan atölye çalışmalarına Güzelyurt, Girne ve Lefke bölgesi okullarından 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve Lefke Gazi Lisesi öğrencileri katılacak. Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yapacaklar.

38 farklı konuda gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin varolan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Konular arasında Makine Atölye Çalışması, CNC Tezgahı ile Parça Kesme, Bilgisayar Destekli Üretim Çalışması, Elektrikli Araba İmalatı Çalışması, Robotlu Üretim ve Bir Optimizasyon Uygulaması, Betonarme Kolonların Dayanım deneyleri, Mikrodenetleç ile LED Dizisinde Desen Oluşturma, Kıbrıs Sorunu, Borsa Oyunları, Moleküler Genetik – Polimeraz Zincir Reaksiyon Demonstrasyonu, Evlenmenin Genel Hükümleri, Kent Peyzajı, Mimarlık Güneş Kırıcısı Tasarımı, Yaşam Mekanları, Çağdaş Yapı Sistemleri, Sanal Mekanda Çekim, Fotoğraf Stüdyosu, Kısa Film Atölyesi, Sosyal Medya Gazeteciliği, Reklam için Yaratıcı Düşünce Teknikleri, Birlikte Marka Yaratalım, Yaratıcı Düşünmer ve Estetik Etkinliği, Kendi Videomu Çekiyorum (Video Geliştirme), Beden Müziği, Vücut Bileşimi Ölçümü ve Sağlıklı Beslenme, Ayak Basınç Analizi, Temel İlk Yardım Uygulaması, İlaç Sentezi ve Analizi, İdrar Tahlili, Maket Üzerinde NG (Burun – Mide) Katater Uygulaması, Mikrobiyolojik Analiz, Pedometre, Mutfak Atölye Çalışması, Sosyal Medya ve Güvenlik, 3 D Autocad ile Küçük Proje Uygulaması, Animasyon Teknikleri, Katlama Tekniği ile Tasarım yer almaktadır.

Atölye çalışmasına 27 Aralık 2016 tarihinde Gazimağusa bölge okullarından Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Doğa Koleji Polatpaşa Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi öğrencileri katılacak. 28 Aralık 2016 tarihinde İskele / Karpaz bölge okullarından Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Erenköy Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi ve Değirmenlik Lisesi katılacak. Atölye çalışmalarının sonu günü olan 2 Ocak 2017 tarihinde ise Lefkoşa bölge okullarından Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Ted Koleji, Namık Kemal Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi atölye çalışmasına katılarak, uzmanlar eşliğinde çalışmalar yapacaklar.”