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DAÜ’DE “EĞİTİMDE MERAK VE İLGİ” KONUŞULDU

DAÜ’DE “EĞİTİMDE MERAK VE İLGİ” KONUŞULDU

12 Nisan 2018 Perşembe 15:47
DAÜ’DE “EĞİTİMDE MERAK VE İLGİ” KONUŞULDU
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DAÜ’DE “EĞİTİMDE MERAK VE İLGİ” KONUŞULDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla düzenlenen “6. Uluslararası Kariyer Haftası” etkinlikleri kapsamında DAÜ Eğitim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze İnan Kaya’yı konuk etti.

Konuşmasına, dinleyicilere yönelttiği üç ilginç soruyla başlayan ve onları meraklandıran Yrd. Doç. Dr. Gamze İnan Kaya, bilinmeyenler karşısındaki meraklanma halinden bahsederek merakın eğitimdeki yerine değindi. Eğitimde merak ve ilgiye neden ihtiyaç duyulduğundan ve bu konuyla ilgilenen eğitimbilimci ve psikologların (John Dewey, William James ve Daniel Berlyne’nin) görüşlerinden söz eden Yrd. Doç. Dr. Kaya, merakın, ilgi ve öğrenme ile ilişkisinin olduğunu, bir konuda merakları uyandırılan öğrencilerin çabalarının arttığını, engellerle baş etmede ve hedeflere ulaşmada daha istekli ve gayretli olduklarını açıkladı.

İlgi ve merakla ilgili olarak, zaman ve bireysel farklılık konusuna da dikkat çeken Yrd. Doç. Dr.  Kaya, sorulan bir soru karşısında, farklı zamanlarda ve bireysel farklılıklara göre tüm öğrencilerde aynı düzeyde merak uyandırılamayabileceğini belirtti. Meraklanma konusunda bilişsel ölçütlerden de bahseden Yrd. Doç. Dr. Kaya, yeni durum karşısında kişinin o işin ne kadarını yapabileceğine, ne kadar yararlı ve kullanışlı olup olmadığına baktığına dikkat çekti. Bunun farkına varan kişinin, merak ettiği bilgiye ya da işe ulaşabilmek için daha çok çaba sarf ettiğine değindi.

Okul dışında meraklı olan öğrencilerin okuldaki konulara olan meraklarının artmadığını ekleyen Yrd. Doç. Dr. Kaya, öğrencilerin meraklarının canlı tutulması gerektiğini açıklayarak, merak uyandırıldığında bu merakın doğru bir şekilde yönetilmesi ve merakın ‘keşfetme’ davranışına dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yrd. Doç. Dr. Kaya, okullarda işlenecek konularla ilgili olarak öğrencilerde merak uyandırabilecek şekilde öğrenciye soru sorulması gerektiğini yaşamdan örneklerle açıkladı. Konuşmanın ardından, Yrd. Doç. Dr. Kaya’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gamze İnan Kaya
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