DAÜ’de Dünya Koro Günü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programı bölüm korosu, dünya koro müziğine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, cuma günü Dünya Koro Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek mini konser saat 15.30’da DAÜ Rektörlük binası önünde yer alacak.

Koro müziğine farkındalığın artırılması ve Dünya Koro Günü’nün kutlanmasının amaçlandığı konserde, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programı öğretim görevlisi ve koro şefi Erkan Dağlı'nın yönetiminde dünya koro edebiyatının yanında, Türk ve Kıbrıs halk şarkılarından oluşan çoksesli koro eserleri seslendirilecek.