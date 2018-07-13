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DAÜ’de 4 yeni yüksek lisans programı açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), 4 yeni yüksek lisans programı açıldı.

DAÜ’de 4 yeni yüksek lisans programı açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), 4 yeni yüksek lisans programı açıldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:05
DAÜ’de 4 yeni yüksek lisans programı açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), 4 yeni yüksek lisans programı açıldı.

YÖDAK ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan Diplomasi ve Çatışma Yönetimi, Genel Psikoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Turizm İşletmeciliği (Türkçe) yüksek lisans programlarına 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvuru kabul edilmeye başlandı
 

DAÜ tarafından yapılan açıklamaya göre, , yeni yüksek lisans programlarına lisans diplomasına sahip öğrenciler 15 Eylül 2018 tarihine kadar http://grad.emu.edu.tr adresini ziyaret ederek başvuru yapabilecek.
 

DAÜ’de sunulan tüm yüksek lisans ve doktora programları hakkında ayrıntılı bilgiye, başvuru için gerekli şart ve dokümanlara ve ücret bilgilerine Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün web sitesi http://grad.emu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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Son Güncelleme: 13.07.2018 15:26
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