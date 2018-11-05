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Daü Yurdunda Yangın... Dumandan Etkilenen 2 Kişi Hastanede Tedavi Gördü

Lefkoşa , 4 Kasım 18 (.): Gazimağusa\'da Doğu Akdeniz Üniversitesi\'ne (DAÜ) ait yurtlardan birindeki bir odada klima yüzünden çıkan yangında iki kişi dumandan olumsuz etkilendi; odadaki eşyalar zarar gördü.

Daü Yurdunda Yangın... Dumandan Etkilenen 2 Kişi Hastanede Tedavi Gördü

Lefkoşa , 4 Kasım 18 (.): Gazimağusa\'da Doğu Akdeniz Üniversitesi\'ne (DAÜ) ait yurtlardan birindeki bir odada klima yüzünden çıkan yangında iki kişi dumandan olumsuz etkilendi; odadaki eşyalar zarar gördü.

05 Kasım 2018 Pazartesi 06:22
Daü Yurdunda Yangın... Dumandan Etkilenen 2 Kişi Hastanede Tedavi Gördü

Lefkoşa , 4 Kasım 18 (.): Gazimağusa\'da Doğu Akdeniz Üniversitesi\'ne (DAÜ) ait yurtlardan birindeki bir odada klima yüzünden çıkan yangında iki kişi dumandan olumsuz etkilendi; odadaki eşyalar zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı\'ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında DAÜ-4 B/Blok 122 numaralı yurt odasında klima iç ünitesinin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle söz konusu odada kalan Rafia Hayat adlı 22 yaşındaki öğrenci ile güvenlik görevlisi Emre Gökalp (21) dumandan olumsuz etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hayat ve Gökalp\'in Gazimağusa Devlet Hastanesi\'ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldukları bildirildi.

Yangının çıktığı yurt odasındaki klimanın iç ünitesiyle perdenin yandığı, ısıdan dolayı pencere camı ve florasan lambanın patladığı ve odadaki eşyaların isten zarar gördüğü kaydedildi.
Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
(GÜL)

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