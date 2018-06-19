Daü Ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Tıp Programı İlk Mezunlarını Veriyor

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TARAFINDAN ORTAK YÜRÜTÜLEN TIP PROGRAMI İLK MEZUNLARINI VERİYOR



MEZUNİYET TÖRENİ YARIN…





Lefkoşa, 19 Haziran 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortak yürütülen Tıp Programı ilk mezunlarını veriyor.DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, ilk mezunları için yarın saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” düzenliyor.22 yeni hekim, sabahki törenle hekimlik yeminlerini yapacak ve aynı günün akşamında gerçekleşecek olan 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’nde ise diplomalarını alacak.“1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni’nde Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve müzik dinletisinin ardından açılış konuşmaları yer alacak. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Mezuniyet Kütüğü’ne plaket çakılması, başarılı olan öğrencilere ödül ve başarı belgelerinin verilmesinden sonra Anatomi Profesörü ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Şehirli’nin son ders sunumu ve hekimlik andı yer alacak.22 ZEYTİN FİDANI FAKÜLTE BAHÇESİNE DİKİLECEK“1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” kapsamında mezun öğrencileri temsilen 22 zeytin fidanı Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi bahçesine dikilecek ve fidanların üzerine 22 mezunun isimleri asılacak.DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, hipokrat yeminine sadık kalarak mesleklerini keyifle yapan ve bunu hastalarına yansıtan, kaliteleri ile fark yaratan hekimler yetiştirmiş olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.(ÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI