Daü Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Edip İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı’na atanan İlker Edip, İskele Belediyesi ile DAÜ arasında imzalanan işbirliği protokolünü görüşmek, DAÜ’deki bir fakültenin İskele’ye getirilmesi konusunu hızlandırmak ve yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulunak için İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Lefkoşa, 21 Şubat 17 : DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı’na atanan İlker Edip, İskele Belediyesi ile DAÜ arasında imzalanan işbirliği protokolünü görüşmek, DAÜ’deki bir fakültenin İskele’ye getirilmesi konusunu hızlandırmak ve yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulunak için İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite konusunda kararlı bir duruş sergileyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu tebrik eden İlker Edip, üniversitenin bir an önce İskele’ye gelmesi için süreci hızlandırdıklarını ifade etti.

SADIKOĞLU: “İSKELE, ARZUSUNA SONUNDA KAVUŞACAK”

‘İskele hak ettiği değeri, buraya bir üniversitenin gelmesiyle birlikte bulacak’ diyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, DAÜ ile imzalanan işbirliği protokolünün bu kapsamda kendilerini son derece mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını belirtti.

DAÜ gibi önemli bir üniversite ile imzalanan işbirliği protokolünün İskele’ye can suyu olacağına da dikkat çeken Sadıkoğlu, İskele’nin daha da değerleneceğinin altını çizdi. “İskele, arzusuna sonunda kavuşacak” diyen Sadıkoğlu, üniversitenin yeri konusunda da İskele Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

İskele Belediyesi ile DAÜ arasında bilimsel, kültürel, sosyal paylaşımların yapılabileceği ve İskele Belediyesi hudutları içerisinde DAÜ’nün kurmayı hedeflediği yerleşkenin oluşturulması için 23 Kasım 2016 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştı.

İlker Edip’e İskele Belediyesi’ni ziyaretinde; Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri Av. Oğuzhan Hasipoğlu ve Mustafa Borataş ile DAÜ Orta Öğretim Alanlar Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamit Caner eşlik ederken, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa, İldeniz Elbasan, Seymen Yılmaz ile Kubilay Aşık yalnız bırakmadı.

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