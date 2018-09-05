Daü-sen Yarın Düzenlenecek Yürüyüşe Katılım Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): DAÜ-SEN, Sendikal Platform tarafından yarın düzenlenecek yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkı olarak artık sürdürülebilir çözümler ortaya koyma ve Federal Kıbrıs hedefine emin adımlarla yürüme zorunda olunduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İthal krizlere hayır demek, toplumsal varoluş mücadelesine destek olmak, krizin bedelini sadece emekçilere ödetmeye çalışan dayatma paketlere karşı çıkmak, Federal Kıbrıs hedefine sağlam bir adım daha atmak için halkımızı yarın yapılacak olan ‘İthal Krizlere Karşı Toplumsal Varoluş’ yürüyüşüne davet ediyoruz.”

(HUR/HA)