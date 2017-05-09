Daü-sen’den Tıp-iş’in Eylemine Destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (Daü-Sen), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) ülke genelinde tüm hastane ve sağlık merkezlerinde aciller dışındaki poliklinik ve ameliyat hizmetlerini durdurduğu eylemine destek belirtti.

“BÖL-YÖNET TAKTİĞİNİN KİMSEYE FAYDASI YOK”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) ülke genelinde tüm hastane ve sağlık merkezlerinde aciller dışındaki poliklinik ve ameliyat hizmetlerini durdurduğu eylemine destek belirtti.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, Tıp-İş ile dayanışma belirtilerek, Sağlık Bakanı Sucuoğlu “grev kırıcılığına soyunmakla” suçlandı, bu tutum kınandı.

Böl ve yönet taktiğinin kimseye faydası olmayacağı, aksine halka büyük zarar vereceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Görevi sağlık sistemindeki sorunlara çözüm üretmek olan Sağlık Bakanı’nın hukuka aykırı şekilde grev kırıcılığına soyunmasını ve hekimleri birbirine düşürme girişimini şiddetle kınıyoruz. Sayın Sağlık Bakanı’nı hukuk tanımaz bu yoldan derhal geri dönmeye ve kangrenleşen sorunlara kararlılıkla çözüm üretme adına Tıp-İş ile masaya oturmaya davet ederiz. Ülkemizdeki sefil sağlık sistemini düzeltmek adına mücadele veren kamuda örgütlü hekimlere bu yolda atacakları her adımda desteğimiz tam olacaktır.”

(RÇ/GUR)