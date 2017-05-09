FLAŞ HABER

Büyük Vurgun

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 14:40

Daü-sen’den Tıp-iş’in Eylemine Destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (Daü-Sen), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) ülke genelinde tüm hastane ve sağlık merkezlerinde aciller dışındaki poliklinik ve ameliyat hizmetlerini durdurduğu eylemine destek belirtti.

Daü-sen'den Tıp-iş'in Eylemine Destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“BÖL-YÖNET TAKTİĞİNİN KİMSEYE FAYDASI YOK”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) ülke genelinde tüm hastane ve sağlık merkezlerinde aciller dışındaki poliklinik ve ameliyat hizmetlerini durdurduğu eylemine destek belirtti.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, Tıp-İş ile dayanışma belirtilerek, Sağlık Bakanı Sucuoğlu “grev kırıcılığına soyunmakla” suçlandı, bu tutum kınandı.

Böl ve yönet taktiğinin kimseye faydası olmayacağı, aksine halka büyük zarar vereceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Görevi sağlık sistemindeki sorunlara çözüm üretmek olan Sağlık Bakanı’nın hukuka aykırı şekilde grev kırıcılığına soyunmasını ve hekimleri birbirine düşürme girişimini şiddetle kınıyoruz. Sayın Sağlık Bakanı’nı hukuk tanımaz bu yoldan derhal geri dönmeye ve kangrenleşen sorunlara kararlılıkla çözüm üretme adına Tıp-İş ile masaya oturmaya davet ederiz. Ülkemizdeki sefil sağlık sistemini düzeltmek adına mücadele veren kamuda örgütlü hekimlere bu yolda atacakları her adımda desteğimiz tam olacaktır.”

(RÇ/GUR)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE TOPLANIYOR KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE TOPLANIYOR
“köstebekgiller” Oyunu Sahnelenecek “köstebekgiller” Oyunu Sahnelenecek
Kktc Üniversiteleri Tanıtım Konsorsiyumu Toplantısı 23 Mayıs’ta Kktc Üniversiteleri Tanıtım Konsorsiyumu Toplantısı...
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Antalya’da 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Antalya’da
BKP: “Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi Dersi Seçmeli Ders Olmalı” BKP: “Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi Dersi Seçmeli...
MTG Ve GAÜ Çetinkaya’ya Arazi Tahsis Edildi MTG Ve GAÜ Çetinkaya’ya Arazi Tahsis Edildi
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE...

Haberi Oku