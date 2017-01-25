Daü Sem Ada Işığı Çocuk Korosu’ndan Koro Atölyesi

Öte yandan yapılan açıklamada DAÜ – SEM’e bağlı Ada Işığı Çocuk Korosu’nun 2017 yılındaki konserler için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, çocuk korolarında yeni yaklaşımlar Niğde Bilsem Çocuk Korosu Şefi Serdar Köşk’ün konuk şef olarak katılacağı ve 28 – 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek koro atölyesinde ele alınacak.