Daü Sağlık Bilimleri Fakültesi “diyabetin Aileye, Ailenin Diyabete Etkisi” Konulu Panel Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü dün “Diyabetin Aileye, Ailenin Diyabete Etkisi” konulu panel gerçekleştirdi. DAÜ’den verilen bilgiye göre, Panelin moderatörlüğünü yapan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, açılış konuşmasında diyabetin son yıllarda ciddi artış içerisinde olduğunu vurguladı.DAÜ Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin, diyabetin aile ve birey üzerindeki...





Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü dün “Diyabetin Aileye, Ailenin Diyabete Etkisi” konulu panel gerçekleştirdi.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, Panelin moderatörlüğünü yapan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, açılış konuşmasında diyabetin son yıllarda ciddi artış içerisinde olduğunu vurguladı.



DAÜ Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin, diyabetin aile ve birey üzerindeki etkisi ve ailenin diyabetin önlenmesi ve tedavisindeki önemi konulu sunum gerçekleştirdi.



Psikolog Naife Sevdalı Zaim, diyabetle tanışan ailelerin ve diyabetli hastaların diyabete uyum aşamasında karşılaştıkları güçlükler karşısında baş etme yöntemlerini ve diyabete uygun yaşam tarzı değişikliklerinin getirdiği sıkıntılar karşısında alabilecekleri destek alanlarını anlattı.



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