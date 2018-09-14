Daü Öğrenci İşleri Müdürlüğü Hafta Sonu Da Kayıt İşlemi Yapacak

Lefkoşa, 14 Eylül 18 (.): DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü, yarın ve pazar günü de kayıt işlemi yapacak.

Lefkoşa, 14 Eylül 18 (.): DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü, yarın ve pazar günü de kayıt işlemi yapacak.

DAÜ’den yapılan açıklamada, yaşanan yoğunluk nedeniyle DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün yarın ve pazar günlerinde de 09.00-15.00 saatleri arasında açık olacağı ve öğrencilerin kayıt işlemlerini yaptırabilecekleri kaydedildi.

(AK/GÜL)



