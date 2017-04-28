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28 Nisan 2017 Cuma 08:28

Daü’lüler Hayvan Dostları İçin Yürüdü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrenci ve çalışanları, &#34;Hayvan Dostu Kampüs&#34; olma adına yürüyüş gerçekleştirdi.

Daü'lüler Hayvan Dostları İçin Yürüdü
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Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrenci ve çalışanları, "Hayvan Dostu Kampüs" olma adına yürüyüş gerçekleştirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü ve Kısırlaştır Aşılat Yaşat (KAY) Projesi tarafından "Satın alma sahiplen, terketme sahiplen" temasıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşüne, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Yaşar Özden ve Prof. Dr. Özgür Eren de katıldı.

DAÜ Sabancı Yurdu'nun önünden başlayan yürüyüş sırasında "DAÜ benim de evim"; "Satın alma sahiplen"; "Terketme sahiplen"; "Benim yerim senin yanın"; "Bir kap yemek bir kap su" yazılı pankartlar taşındı.
Yürüyüş sonunda DAÜ Atatürk Meydanı’nda yapılan açıklamada, mali destek sağlayan tüm DAÜ personeline teşekkür edilerek, dört yıl önce sokakta yaşayan hayvanların insanlarla birlikte yaşaması anlayışına dayalı bir koruma başlatıldığı ve başarıyla sürdürüldüğü söylendi.

DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, projeye desteklerinin süreceği ifade edilerek, hayvan dostu kampüs olmanın gurur verici olduğu ve projenin Kuzey Kıbrıs'ta üniversiteler başta olmak üzere her kesim için bir model olması için çalıştıkları vurgulandı.

DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, yaklaşık dört yıldır kampüste yaşayan kedi ve köpeklerin beslenmesi ve parazit bakımlarını yapıyor. Dördüncü yılına giren KAY projesi ise, dişi ve erkek köpeklerin kısırlaştırılması ve kampüse salınmasını sağlıyor. Rektörlük tarafından desteklenen projede hasta, hamile, yaşlı ve yavruların bakıldığı geçici bakım istasyonunda bakım temizlik ve tedavi hizmetleri veriliyor.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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