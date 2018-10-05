“daü Kumdan Heykel Festivali Ve Yarışması” Pazara Günü



Lefkoşa, 5 Ekim 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel “DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”nın on ikincisi 7 Ekim Pazar günü yapılıyor.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, festival, 10:00 – 18:00 saatleri arasında, Gazimağusa, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club’da) yer alacak.



İlgi duyan herkesin gruplar oluşturarak katılabileceği etkinlik ile KKTC’nin doğal güzelliklerinden faydalanarak alternatif aktiviteler yaratırken özellikle gençlerin sağlıklı bir şekilde eğlenmek ve yaratıcıklarını sergilemeleri için uygun bir platform sunmak amaçlanıyor.



Festivalin yeni döneme başlayan ve adaya yeni gelen tüm öğrenciler için sıcak bir hoş geldin niteliği taşıyacağı belirtilen açıklamada, “Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması katılmak veya izlemek isteyen herkesi bekliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler 6 Ekim tarihine kadar “EMU Sand Festival” facebook sayfası veya 630 1139 numaralı telefona ulaşabilirler” denildi.

(ÖZ/HA)

