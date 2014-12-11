Daü İletişim, İnsan Hakları Günü’nü Etkinliklerle Kutladı

Lefkoşa, 11 Aralık 14 : İnsan Hakları Günü, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde etkinliklerle kutlandı. Radyo, Televizyon, Sinema ve Gazetecilik bölümleri ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikler gün boyunca devam etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, evrensel insan hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler, öğrenci ve öğretim elemanlarının insan haklarına ilişkin dileklerini paylaştıkları insan hakları ağacının süslenmesi ve kolaj çalışmasıyla başladı.

Fakültenin araştırma görevlisi Engin Aluç, gitarıyla “yersiz yurtsuz şarkılar” söyledi. DAÜ İletişim’in Kazakistanlı öğrencileri Gulsaya Kaisagaliyeva ile Raziya Assylgozina, Kazakistan’da kadın hakları konulu bir sunum yaptılar. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen iki söyleşide kuir ve mekân ilişkisiyle mülteci hakları konuşuldu.

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen ilk söyleşide kuir ve mekân ilişkini anlatan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Şentürk, tarihsel bir perspektife dayandırdığı konuşmasında kuir düşüncenin mimarlık alanında yaptığı müdahaleleri irdeledi.

Söyleşilerin ikinci konuğu Mülteci Hakları Derneği’nden Tegiye Birey ise, konuşmasına son bir ayda Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen üç hak ihlâlini hatırlatarak başladı. Bunlardan ilkinde, 15 Kasım törenleri sırasında vicdani ret hakkıyla ilgili pankart açmak isteyen bir grubun polis tarafından zor kullanılarak gözaltına alındığını, bu gözaltının, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin barışçıl biçimde gösteri yapma hakkını düzenleyen maddesini ihlâl ettiğini söyledi. Tegiye Birey, ikinci ihlâl örneği olarak, vicdani ret hakkını kullanmak isteyen Haluk Selam Tufanlı’nın 4 Aralık’ta tutuklanmasını verdi. Birey, son hak ihlâli örneği olarak da, sığınmacı konumundaki 234 kişinin, durumları görüşülmeden Türkiye’ye geri gönderilmesini gösterdi.

DAÜ İletişim Fakültesi’nde düzenlenen İnsan Hakları Günü etkinlikleri, fotoğraf sanatçısı ve öğretim görevlisi İsmail Gökçe’nin “Kendi Haklarını Tanımla” başlıklı stüdyo çekimleriyle sona erdi.

(DOĞ/GUR) FOTOĞRAFLI