banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92876
ALTIN
212.846
DOLAR
5.4624
STERLİN
7.1338
EURO
6.1968
Sağanak yağmur geliyor
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
Ormanlık arazide ölü bulundu
ORMANLIK ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
ÖTÜKEN'DE İNTİHAR
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

Daü İletişim Fakültesi’ne Kuzey Kıbrıs Turkcell Sponsorluğunda Yeni Bilgisayar Laboratuvarı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda yeni bilgisayar laboratuvarına kavuştu. DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yaptırılan bilgisayar laboratuvarı düzenlenen açılış töreni ile hizmete sunuldu. Törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Av. Boysan Boyra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü...

Daü İletişim Fakültesi’ne Kuzey Kıbrıs Turkcell Sponsorluğunda Yeni Bilgisayar Laboratuvarı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda yeni bilgisayar laboratuvarına kavuştu. DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yaptırılan bilgisayar laboratuvarı düzenlenen açılış töreni ile hizmete sunuldu. Törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Av. Boysan Boyra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü...

09 Kasım 2018 Cuma 13:24
Daü İletişim Fakültesi’ne Kuzey Kıbrıs Turkcell Sponsorluğunda Yeni Bilgisayar Laboratuvarı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda yeni bilgisayar laboratuvarına kavuştu.
DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yaptırılan bilgisayar laboratuvarı düzenlenen açılış töreni ile hizmete sunuldu.
Törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Av. Boysan Boyra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Agah Gümüş, Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.
Açılışta konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, DAÜ’nün bugüne ve yarına hitap eden tüm bölümleri ve özellikle değerli branşlara sahip olan İletişim Fakültesi ile öğrencilere kariyer fırsatları sunduğunu belirterek “Teknoloji ile eğitime bir nebze katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.
DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Gümüş eğitime gösterdikleri katkı için Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür ederek öğrencilerin haftanın 40 saati laboratuvarı kullanacağını ifade etti.
Prof. Dr. Osam, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ileterek Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de DAÜ gibi bir dünya markası olduğunu ifade etti. Dünya sıralamalarına bakıldığında DAÜ’nün elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Osam, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile iş birliklerinin devam edeceğini ve birçok başarılı işlere imza atacaklarını kaydetti.
DAÜ VYK Başkanı Av. Boyra ise gerçekleştirdiği konuşmasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkürlerini ileterek oldukça yararlı bir yatırım olduğunu düşündüğünü ve eğitime katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.
(DOĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“karagöz-hacivat
“karagöz-hacivat" İsimli Oyun Okullarda Sahneleniyor
Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal
Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları Açılmaya Hazır.. Burcu: “pazartesi Karşılıklı Geçişler Başlayacak”
Derinya Ve Aplıç Kapıları Açılmaya Hazır.. Burcu: “pazartesi Karşılıklı Geçişler Başlayacak”
Güvercinlik Kavşağı Yakınına Hız Tespit Kamerası
Güvercinlik Kavşağı Yakınına Hız Tespit Kamerası
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Ubp Parti Meclisi Toplandı... Tatar: “ubp, Ülke Yönetimine Her Zaman Hazırdır”
Ubp Parti Meclisi Toplandı... Tatar: “ubp, Ülke Yönetimine Her Zaman Hazırdır”
LTB: Lefkoşa’da otomatlarda satılan su tüketime uygun
LTB: Lefkoşa’da otomatlarda satılan su tüketime uygun
Lefkoşa Maratonu’nda Kayıtlar 6 Bine Yaklaşıyor
Lefkoşa Maratonu’nda Kayıtlar 6 Bine Yaklaşıyor
Ormanlık arazide ölü bulundu
Ormanlık arazide ölü bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim